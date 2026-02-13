$!Culiacán refuerza estrategias contra el dengue y cáncer en la mujer en Sesión de Salud

Con un panorama que exige atención inmediata ante brotes de enfermedades prevenibles, el Ayuntamiento de Culiacán instaló la Primera Sesión del Comité Municipal de Salud, donde autoridades de los tres niveles de gobierno analizaron la situación del dengue, el sarampión y el cáncer en la mujer para coordinar acciones de contención.

El comunicado compartió que uno de los puntos críticos discutidos durante la sesión fue el avance del dengue en la capital sinaloense y según el reporte epidemiológico hasta el 12 de febrero, el municipio ha registrado 209 casos probables de esta enfermedad.

Las autoridades señalaron que el vector está afectando principalmente a la población infantil, específicamente en el rango de 10 a 14 años, aunque se han detectado contagios en todas las edades y hasta el momento no se han reportado defunciones relacionadas con este padecimiento en el municipio.

Ante la situación, se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener sus patios limpios y libres de criaderos, evitando la acumulación de agua en llantas y se destacó el refuerzo de las jornadas de descacharrización realizadas por el personal de Servicios Públicos en diversos sectores.