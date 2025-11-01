Culiacán registra ‘leve recuperación’ en inversión privada, pero sigue por debajo de 2024: Sedecom

CULIACÁN._ Al cierre del tercer trimestre de 2025, Culiacán acumula una inversión privada de alrededor de 11 mil 500 millones de pesos, informó la Secretaria de Desarrollo Económico municipal, Janet Faviola Tostado Noriega.

Reconoció que, aunque la cifra muestra una leve recuperación respecto a los primeros meses del año, sigue siendo menor a la registrada en 2024.

“El primer y segundo trimestre, pues sí veníamos levemente a la baja con respecto a 2024, pero lo que correspondió el tercer trimestre empezamos a ver ahí una leve recuperación”, explicó.

“Esos 11 mil 500 millones que traemos ahorita acumulados, si traen una leve disminución respecto al 2024”.

La funcionaria detalló que la mayor parte de la inversión se ha destinado a la construcción y apertura de tiendas de autoservicio y franquicias, como Kiosko, Caffenio y Starbucks, además de nuevos desarrollos inmobiliarios, bodegas en la zona del aeropuerto y en el sector de La Primavera, así como proyectos comerciales en la sindicatura de Costa Rica.

“Estamos optimistas porque este tercer trimestre, pues así va marcando la pauta, tanto en el empleo como en la inversión”, dijo Tostado Noriega.

Añadió que esperarán a cerrar el año para realizar la comparación con 2024.

“Yo esperaría pues ya para dar un cierre definitivo, a ver cómo vamos a cerrar diciembre”.