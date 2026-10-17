Culiacán registra más de 300 siniestros viales en septiembre; mueren peatón y ciclista: Mapasin

CULIACÁN._ Un ciclista y un peatón murieron en siniestros viales durante septiembre en Culiacán, mes en el que se registraron más de 300 hechos de este tipo, de acuerdo con cifras preliminares de Mapasin.

Ricardo Rodríguez Gastélum, ejecutivo de proyectos de movilidad urbana y seguridad vial del organismo, señaló que la ciudad mantiene una tendencia al alza en la siniestralidad vial durante los últimos tres meses, con un repunte también en las personas lesionadas y fallecidas.

“Septiembre nuevamente registra más de 300 siniestros viales, lo que es una cifra que nos mantiene preocupados porque vemos que hay una clara tendencia hacia el alza, por lo menos en los últimos tres meses”, advirtió.

Durante septiembre se contabilizaron 12 atropellamientos de peatones, de los cuales 11 dejaron personas lesionadas y uno terminó con una víctima mortal. Además, se registró un siniestro que involucró a un ciclista, quien falleció.

“Solamente se registró un siniestro vial que involucró al ciclista y desafortunadamente esa ciclista falleció”, señaló Rodríguez Gastélum.

El representante de Mapasin indicó que los ocupantes de vehículos motorizados concentraron la mayor parte de las personas lesionadas. De alrededor de 140 personas heridas en siniestros viales durante el mes, entre 90 y 95 viajaban en automóviles u otros vehículos motorizados.

“Los principales lesionados y las víctimas siempre van a ser los ocupantes de los vehículos motores, puesto que son los que se involucran más”, explicó.

También se registraron más de 250 siniestros entre vehículos motorizados durante septiembre.

Rodríguez Gastélum advirtió que el problema no debe medirse únicamente por la cantidad de accidentes, sino también por la gravedad de sus consecuencias, particularmente para quienes se desplazan en motocicleta, bicicleta o a pie.

“La severidad es una particularidad que no hemos podido resolver en la ciudad de Culiacán”, afirmó.

En el caso de los motociclistas, los siniestros aumentaron de alrededor de 30 a casi 40 durante septiembre. Sin embargo, en el acumulado de enero a septiembre disminuyeron 15 por ciento, al pasar de 254 casos en 2025 a 218 en 2026.

En ese mismo periodo, las personas lesionadas bajaron de 257 a 209, una reducción del 19 por ciento, mientras que las muertes de motociclistas en el lugar de los hechos pasaron de ocho a seis.

El especialista explicó que Mapasin también analiza la proporción entre los siniestros y sus consecuencias. Actualmente, por cada 100 siniestros viales que involucran a motociclistas mueren 2.75 personas, frente a una proporción cercana a cuatro en años anteriores.

“Estamos hablando de que hay una reducción en la tasa bastante importante y esas son las proporciones que necesitamos que Culiacán vaya avanzando”, sostuvo.

Sobre las causas de los siniestros, Rodríguez Gastélum señaló que no existe un solo factor responsable, pues intervienen elementos como las velocidades de circulación, el señalamiento, las condiciones de la infraestructura y la educación vial.

“Hay muchas razones, hay muchas causas por las cuales la siniestralidad vial se origina”, dijo.

Como ejemplo, mencionó el fallecimiento de un motociclista en una vialidad que todavía estaba en construcción y no había sido inaugurada, pero que se abrió temporalmente a la circulación vehicular.

“La infraestructura tiene que venir acompañada del conocimiento de la ciudadanía para cómo se utiliza esa infraestructura”, señaló.

Añadió que las mejoras en el diseño y la ejecución de las vialidades deben acompañarse de educación para que los usuarios conozcan cómo utilizarlas.

“En la medida que tengamos una infraestructura mejor diseñada, mejor pensada y mejor ejecutada, pero que acompañemos con mejor conocimiento y mejor capacidad de los ciudadanos, entonces la siniestralidad vial va a ir hacia mejores puertos”, expresó.