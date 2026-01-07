$!Culiacán registrará una máxima de 31 grados bajo cielos nublados

Para este miércoles 7 de enero, en Culiacán se prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados, a pesar de que se mantendrán condiciones de cielo nublado durante la jornada, la probabilidad de lluvia para la ciudad es del 0 por ciento, con una humedad nula.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama estatal es influenciado por el frente frío número 27, el cual interactúa con una circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esta combinación de sistemas, sumada al ingreso de humedad del Océano Pacífico, podría generar intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en algunas regiones de Sinaloa, aunque estas precipitaciones no se contemplan para el área urbana de Culiacán.

En cuanto al termómetro en el resto de la entidad, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en diversas zonas y para la capital, se pronostica que el calor se intensifique hacia el fin de semana.