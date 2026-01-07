$!Culiacán registrará una máxima de 31 grados bajo cielos nublados

Para este miércoles 7 de enero, en Culiacán se prevé una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados, a pesar de que se mantendrán condiciones de cielo nublado durante la jornada, la probabilidad de lluvia para la ciudad es del 0 por ciento, con una humedad nula.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama estatal es influenciado por el frente frío número 27, el cual interactúa con una circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical.
Esta combinación de sistemas, sumada al ingreso de humedad del Océano Pacífico, podría generar intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en algunas regiones de Sinaloa, aunque estas precipitaciones no se contemplan para el área urbana de Culiacán.
En cuanto al termómetro en el resto de la entidad, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en diversas zonas y para la capital, se pronostica que el calor se intensifique hacia el fin de semana.
Respecto a los vientos, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el estado y el Golfo de California, no obstante, en Culiacán se espera un ambiente más calmo con ráfagas de viento de aproximadamente 17 kilómetros por hora este miércoles.
Para el jueves 8 de enero, las condiciones climáticas serán muy similares a las de este miércoles, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 19 grados y se espera que el cielo continúe nublado y que las ráfagas de viento se mantengan en calma, rondando los 16 kilómetros por hora.
Para el viernes 9 de enero, se pronostica un ascenso significativo en el termómetro, alcanzando una máxima de 35 grados y este incremento se alinea con el reporte estatal que prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados en varias zonas de Sinaloa debido a las condiciones atmosféricas actuales.
Finalmente, para el sábado 10 de enero, se espera una ligera tregua con una máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados, no obstante, este día se caracterizará por un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 26 kilómetros por hora.