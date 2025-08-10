$!Culiacán reúne a más de 400 empresarios en la Convención Nacional de Ventas y Mercadotecnia

CULIACÁN._ Más de 400 ejecutivos y empresarios de distintos estados se dieron cita en Culiacán del 7 al 10 de agosto para participar en la edición 2025 de la Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, que tuvo como sede la capital sinaloense.

El encuentro, organizado por la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia y su capítulo local, reunió a representantes de al menos 12 ciudades, entre ellas Monterrey, Mexicali, Tijuana, Durango, Guadalajara y varias localidades de Sinaloa.

El objetivo, según los organizadores, fue fortalecer redes comerciales, intercambiar experiencias y generar estrategias conjuntas para impulsar el crecimiento de los negocios. La actividad incluyó conferencias, mesas de trabajo y encuentros empresariales con el sector local.