$!Culiacán reúne a más de 400 empresarios en la Convención Nacional de Ventas y Mercadotecnia

CULIACÁN._ Más de 400 ejecutivos y empresarios de distintos estados se dieron cita en Culiacán del 7 al 10 de agosto para participar en la edición 2025 de la Convención Nacional de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, que tuvo como sede la capital sinaloense.
El encuentro, organizado por la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia y su capítulo local, reunió a representantes de al menos 12 ciudades, entre ellas Monterrey, Mexicali, Tijuana, Durango, Guadalajara y varias localidades de Sinaloa.
El objetivo, según los organizadores, fue fortalecer redes comerciales, intercambiar experiencias y generar estrategias conjuntas para impulsar el crecimiento de los negocios. La actividad incluyó conferencias, mesas de trabajo y encuentros empresariales con el sector local.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, el evento dejó un impacto positivo en la economía de la ciudad y en su proyección como destino de turismo de reuniones.
Su titular, Janet Tostado Noriega señaló que proyectos como el nuevo centro de convenciones facilitarán la llegada de más eventos de este tipo.
Adelantó que Culiacán tiene programados otros encuentros de alcance nacional e internacional, como el Congreso Internacional de Valuadores, así como eventos culturales en el marco del aniversario de la ciudad y la Feria Internacional del Libro.