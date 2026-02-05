$!Culiacán se abre a la inversión con el primer Encuentro de Negocios y Franquicias 2026

Con la participación de más de 50 expositores, conferencias magistrales y espacios de networking, este jueves se inauguró el Primer Encuentro de Negocios y Franquicias Culiacán 2026.

El evento busca posicionar a la capital sinaloense como un polo atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el Auditorio de la Autonomía Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El encuentro estuvo encabezado por el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien destacó que el encuentro representa un acto de confianza en la ciudad y en su gente, así como una apuesta clara por el desarrollo económico como base del bienestar social.

Subrayó que Culiacán está lista para crecer mediante la colaboración entre Gobierno, iniciativa privada y academia.

Durante su intervención, recordó que desde noviembre pasado el Ayuntamiento firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Franquicias para fortalecer a las empresas locales e impulsar la expansión de marcas sinaloenses, además de atraer nuevas inversiones a la región.