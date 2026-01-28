$!Culiacán se alista para celebrar el Encuentro de Negocios y Franquicias 2026

CULIACÁN._ La ciudad está lista para alojar el Encuentro de Negocios y Franquicias Culiacán 2026 que se va a llevar a cabo el 5 de febrero en el Auditorio de la Autonomía Universitaria de la UAS.

Este encuentro es el resultado del convenio firmado por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil con la Asociación Mexicana de Franquicias.

Este encuentro será un espacio que reunirá a emprendedores, empresarios, inversionistas y organismos del sector productivo.

El evento se realizará en coordinación con la Asociación Mexicana de Franquicias, que preside Betsabé Eslava Altamirano, y contará con la participación de más de 50 expositores, entre marcas locales, regionales y franquicias nacionales, ofreciendo alternativas de inversión, expansión y alianzas estratégicas.

Gámez Mendívil agradeció la confianza depositada en Culiacán por parte de la Asociación Mexicana de Franquicias, pues este evento representa una gran oportunidad para la capital de Sinaloa.

Este encuentro, explicó, se organiza con el propósito de fortalecer la economía local y regional mediante modelos de negocio probados, sumando esfuerzos institucionales para generar un punto de convergencia que promueva la capacitación empresarial, la vinculación y el desarrollo de proyectos con potencial de crecimiento.