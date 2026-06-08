$!Culiacán se alista para la ‘Fiesta del Futbol’

Con el objetivo de celebrar la pasión por el balompié en un ambiente de sana convivencia, el Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Gobierno del Estado, anunció la jornada deportiva y cultural “Culiacán, la Fiesta del Futbol”, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 14 de junio.

La sede de este encuentro será el Parque Acuático, donde las actividades darán inicio desde las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta las 15:00 horas.

Adalay Montoya Castro, directora de Turismo Municipal, informó que este evento forma parte de la estrategia estatal “La Fiesta Mundialista” y está diseñado como una experiencia integral para las familias sinaloenses.

“Estaremos llevando a cabo el evento Culiacán, la Fiesta del Fútbol en el Parque Acuático de nuestra ciudad. Tendremos actividades recreativas y físicas, áreas de comida, juegos interactivos y muchas sorpresas para que las familias disfruten de una jornada especial”, expresó Montoya Castro.

Desde temprana hora se instalará un corredor gastronómico y se abrirán las inscripciones para las tradicionales retas de fútbol.