CULIACÁN._ El crecimiento de la ciudad está mediado por el Plan de Municipal de Desarrollo Urbano (PDU), en este se enmarca el perímetro urbano que no se debe rebasar, sin embargo, de manera irregular se rebasa, señaló Juan Carlos Rojo Carrascal, ex director del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.

Explicó que la dispersión de la ciudad no obedece a los datos demográficos sin embargo, la expansión territorial aumenta hacia la periferia debido al bajo costo del suelo lo que provoca más tráfico, más demanda de infraestructura por el aumento de viajes a la ciudad y que el suelo del centro sea más caro.

“Más que el crecimiento yo te le llamaría expansión de la ciudad porque la población casi no crece, si tú ves los históricos de población de la ciudad de Culiacán (...) los últimos 10 años la población disminuye en crecimiento ya no ya no está creciendo tanto, pero la ciudad se sigue expandiendo mucho”, señala Rojo Carbajal.

“Esto genera cada vez más viajes hacia la periferia y esto demanda infraestructura para esos viajes, eso genera tráfico vehicular y genera, además, la sensación o lo que la gente generalmente exige y pide de más infraestructura de un puente de un túnel, semáforos, calles más amplias todo por querer llegar cada vez más lejos de la ciudad”.

De acuerdo a Rojo Carbajal, descentralizar la ciudad mediante la creación de subcentros que obliguen a los ciudadanos mantenerse cerca de su área de trabajo, escuela, y actividades diarias y dificultar la construcción en las orillas y desarrollar más al centro son algunas medidas para detener el impacto económico, poblacional, de infraestructura y movilidad que aquejan a la ciudad.

“Pongamos de facilidades a la gente para que organice lo del centro, lo que ya tienen transporte público lo que ya tiene agua lo que ya tiene energía eléctrica”, mencionó.

“Debería de ser así en donde se busca que se generen subcentros como pequeñas ciudades dentro de la ciudad, si tú vives no sé por decir un lugar yo vivo en Villas del Río y si yo cerca de Villas del Río tuviera escuelas trabajo donde comprar comida donde hacer todo un parque no necesito estar recorriendo la ciudad de lado a lado”.

Destacó que, la planeación es compleja ya que la construcción de ciertas áreas predecirán la forma en que la ciudadanía actuará.

“Es una cosa muy compleja, porque si hacemos edificaciones en el centro, pero también todas esas las hacemos con estacionamiento con usos que dependen del automóvil, pues va a ser un caos mayor”, dijo. La seguridad de la ciudad, señala, depende en gran medida de la redistribución de la ciudad, pues eso permitiría tener los servicios más cerca y de forma oportuna.

“Lo mejor es distribuir equipamiento y eso es parte del equipamiento por toda la ciudad, o sea, cuantas más plantas haya de Bomberos, de Cruz Roja, de Clínicas de tal forma, que la gente no tenga que trasladarse (...)Pues yo creo sería lo ideal que se distribuyera en toda la ciudad”, concluye.