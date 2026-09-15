$!Culiacán se prepara para volver a dar el Grito tras dos años de pausa por la violencia

Culiacán se prepara para volver a dar el Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno, en una noche que marca el regreso de esta celebración después de dos años de suspensión por la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.
A unos momentos de que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabece la ceremonia, el espacio comienza a recibir a familias, niñas, niños y grupos de personas que acudieron para participar en los festejos patrios.
La explanada no luce vacía. Hay movimiento, banderas, música y personas que esperan el inicio de la ceremonia; sin embargo, la asistencia todavía se encuentra lejos de la convocatoria de 20 mil personas que habían estimado las autoridades.
El festejo de este 15 de septiembre tiene un significado particular para Culiacán. Desde 2023 no se realizaba una ceremonia de Grito en la ciudad en condiciones similares, pues la crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024 llevó a suspender los festejos patrios durante los dos años siguientes.
Ahora, el Gobierno estatal busca recuperar esta celebración y, con ella, el uso de los espacios públicos para una festividad que durante dos años quedó fuera de la vida cotidiana de la ciudad.
Mientras se acerca la hora de la ceremonia, las familias continúan llegando al Palacio de Gobierno y el ambiente comienza a tomar el tono de una noche de fiesta patria.
En unos momentos, Domínguez Nava saldrá al balcón para encabezar nuevamente el Grito de Independencia en Culiacán.