$!Culiacán se prepara para volver a dar el Grito tras dos años de pausa por la violencia

Culiacán se prepara para volver a dar el Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno, en una noche que marca el regreso de esta celebración después de dos años de suspensión por la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.

A unos momentos de que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava encabece la ceremonia, el espacio comienza a recibir a familias, niñas, niños y grupos de personas que acudieron para participar en los festejos patrios.

La explanada no luce vacía. Hay movimiento, banderas, música y personas que esperan el inicio de la ceremonia; sin embargo, la asistencia todavía se encuentra lejos de la convocatoria de 20 mil personas que habían estimado las autoridades.