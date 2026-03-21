$!Culiacán se suma al ‘Mundial Social’: inauguran cancha en La Puerta y anuncian torneo de futbol

En sintonía con la estrategia nacional, el Gobierno de Culiacán se declaró listo para el arranque del programa “Mundial Social”. Como parte de estas acciones, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil entregó una nueva cancha de futbol con pasto sintético y techumbre en el fraccionamiento La Puerta, consolidando al deporte como una herramienta de transformación comunitaria.

“La verdad es que ver estos espacios llenos de niñas, niños, adolescentes y familias conviviendo nos llena de orgullo. Esto es justamente lo que busca esta política nacional: que el deporte se viva en comunidad y que genere bienestar”, expresó. A través de un comunicado se informó que la nueva obra deportiva, que abarca una superficie de mil 086 metros cuadrados, requirió una inversión superior a los 2 millones 800 mil pesos. Además del empastado sintético, el complejo fue equipado con un sistema de iluminación y techumbre para garantizar su uso permanente por parte de niñas, niños y jóvenes del sector.





Durante el corte de listón, el Alcalde destacó que este espacio es la cancha número 21 de un total de 25 proyectadas para el municipio. A esta cifra se sumarán otras ocho unidades deportivas que actualmente construye el Gobierno federal en la capital sinaloense, sumando esfuerzos para recuperar el tejido social a través del ejercicio. En el marco de esta entrega, se anunció formalmente la realización del primer Mundialito Infantil de Futbol en Culiacán. Este torneo, que busca llevar la experiencia del balompié directamente a las colonias, contará con la participación de casi 50 equipos durante cinco días de competencia, con la proyección de convertirse en un programa permanente de activación física. Durante el evento, Gámez Mendívil subrayó que el “Mundial Social” representa una nueva forma de entender el deporte como política pública, no solo como competencia, sino como instrumento de transformación social.





El esfuerzo en la capital forma parte de un despliegue mayor a nivel estatal, donde se gestiona la construcción de 64 canchas de pasto sintético en todo Sinaloa. El objetivo central, alineado a la visión federal rumbo a la próxima Copa del Mundo, es dejar un legado de bienestar, inclusión y prevención en las comunidades más vulnerables. Para los beneficiarios, como el pequeño Jesús Antonio, integrante del equipo Fortaleza, contar con instalaciones de primer nivel en su propio parque representa una oportunidad real de desarrollo y convivencia segura en su entorno. “Darle las gracias por este logro y este gran avance para nuestro equipo, queremos compartir la felicidad de niñas, niños, mamás y papás, ya que recibiremos mejores entrenamientos, tendremos partidos de locales, torneos, y es mucha emoción la que estoy compartiendo en este momento, gracias a usted presidente y a todo su equipo de trabajo. Es un logro más”, compartió Jesús Antonio.