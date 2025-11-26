$!Culiacán será sede de Encuentro de Negocios y Franquicias 2026: Juan de Dios Gámez

MÉXICO._ Culiacán será sede del Encuentro de Negocios y Franquicias 2026, anunció el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil. Durante su participación en la Convención de Franquicias, en la Ciudad de México, Gámez Mendívil firmó una alianza con la Asociación Mexicana de Franquicias para que Culiacán sea sede, en febrero próximo, del Encuentro de Negocios y Franquicias 2026.

Con este evento, se busca posicionar a la ciudad en el mapa nacional de oportunidades para atraer y generar inversión, lo que se traduce en más empleos. El acto de firma de este convenio de colaboración se llevó a cabo en el marco de la Convención de Franquicias, realizada este miércoles en la Ciudad de México ante empresarios de todo el País. Durante su intervención, el Alcalde de Culiacán enfatizó que su Gobierno será siempre un facilitador de la inversión y agradeció la confianza depositada en Culiacán.

“Culiacán siempre ha sido una tierra fértil para las oportunidades y para las inversiones. Tenemos problemáticas, sí; esos son los retos y desafíos. Por eso valoramos profundamente, presidenta, y a toda la asociación, que nos brinden su confianza, la confianza en Culiacán y en su gente para construir esta alianza”, expresó. Además, reiteró que serán bienvenidos el próximo 19 de febrero, lo que será una buena oportunidad para conocer las potencialidades y fortalezas de Culiacán. “Nos vemos en Culiacán”, afirmó, al destacar que este evento representa una gran oportunidad para Sinaloa. Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias, aseguró que es un hecho que estarán presentes en Culiacán.