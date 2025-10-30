$!Culiacán será sede de la Reunión Regional de Alcohólicos Anónimos en su edición 36

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., a través del Área Sinaloa l., anunció que el encuentro reunirá a delegados, custodios y servidores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la unidad del movimiento, compartir experiencias y analizar estrategias para continuar llevando el mensaje de recuperación a personas con problemas de alcoholismo.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Culiacán recibirá a cerca de 4 mil integrantes de Alcohólicos Anónimos durante la trigésimo sexta Reunión de Servicios Generales de la Región Norte Poniente, que se realizará en el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Durante los tres días se desarrollarán sesiones de trabajo, paneles de reflexión, actividades culturales y presentaciones sobre el funcionamiento de los servicios generales, el valor del anonimato y la colaboración con instituciones y medios de comunicación.

La Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Culiacán, Janet Faviola Tostado Noriega, destacó que el evento representa un voto de confianza hacia la ciudad y generará una importante derrama económica.

“Más allá de ser un evento con un tema tan sensible, representa un voto de confianza hacia Culiacán como ciudad anfitriona. Recibiremos con gusto a cerca de 4 mil participantes provenientes de seis estados del País, lo que traerá consigo una importante derrama económica y una ocupación hotelera de alrededor de 900 habitaciones”, expresó.

Agregó que el municipio apoyará con operativos de seguridad, tránsito, salud y turismo para garantizar el éxito del encuentro.

“Culiacán está listo para recibirlos con calidez. Somos una ciudad de gente trabajadora, resiliente y solidaria. Queremos que los asistentes se lleven una buena impresión de nuestra tierra, de su hospitalidad, su comida y su fortaleza”, enfatizó.

Alcohólicos Anónimos recordó que es una organización sin vínculos religiosos o políticos, cuyo propósito es ofrecer apoyo y un programa de recuperación basado en la experiencia compartida de sus miembros.