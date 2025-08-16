Culiacán sí tendrá festejo este 2025 por su aniversario, asegura Alcalde

Tras su suspensión en 2024, los festejos por el aniversario de Culiacán se retomarán este año con una semana cultural y artística que se desarrollará en torno al 29 de septiembre, anunció el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

“Parte de los convenios, en materia de cultura, de arte, etcétera, formarán parte de nuestra semana cultural y artística y de festejos para el aniversario de Culiacán. En el marco del 29 de septiembre, aniversario de Culiacán. Día y noche”, dijo.

El año pasado, la celebración fue suspendida a raíz de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que derivó en un aumento de homicidios, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados en la capital del estado.

El presupuesto estimado entonces, de 8 millones de pesos, se redirigió a comerciantes, locatarios y emprendedores que vieron afectada su economía por los hechos violentos.

El anuncio de Gámez Mendívil ocurre a casi un año de la ola de violencia que no ha cesado en la ciudad.

Durante los últimos meses de 2025 se han registrado asesinatos de policías municipales, homicidios dolosos y robo de vehículos.

El propio Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, ha reconocido que la situación de inseguridad aún no se ha superado.

A ello se suma la intervención del Gobierno federal y de las Fuerzas Armadas, que mantienen presencia constante con patrullajes en las calles de Culiacán, como parte de las medidas para contener la violencia.

En semanas recientes, Gámez Mendívil viajó a la Ciudad de México para concretar acuerdos culturales.

Entre ellos destacan una alianza con los Estudios Churubusco para impulsar la construcción del primer foro de grabaciones en Culiacán; un convenio con el Centro de Capacitación Cinematográfica para abrir cursos y proyecciones dirigidas a niñas, niños y jóvenes; y un acuerdo con el Centro Nacional de las Artes para realizar actividades artísticas, proyectos formativos y programación cultural en la ciudad, con énfasis en niñez y juventud.