Culiacán suma 30 nuevos policías de los 400 prometidos por Gámez, mientras la corporación acumula bajas

CULIACÁN._ Mientras continúan las bajas de elementos en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el Ayuntamiento apenas registra la incorporación de 30 nuevos agentes de los 400 que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, prometió sumar durante 2026.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que la convocatoria para reclutar nuevos policías permanece abierta y actualmente hay dos grupos de aspirantes en formación en la Universidad de la Policía.

Indicó que un grupo de de 30 cadetes egresará a inicios de octubre, mientras que otro grupo, también de 30 elementos, inició su preparación en agosto y concluirá su formación en diciembre.

“Sí, la convocatoria sigue abierta, hemos pues estado haciéndole difusión para las personas que deseen integrarse a la Academia policial. Recordemos que en el mes de mayo se formó un grupo, el cual egresa ahora a finales de a inicios de octubre, y ahora en agosto se acaba de formar otro grupo, el cual ya se encuentra de 30, el cual ya se encuentra en este momento en la Unipol y este grupo egresa en diciembre”, expresó.

La Alcaldesa señaló que el reclutamiento continúa como parte de las acciones para fortalecer la corporación y que la convocatoria se difunde también durante las Jornadas por la Paz y actividades en colonias.

“Entonces, pues seguimos con la convocatoria abierta, invitando pues a todas las personas que deseen unirse, igual en las jornadas que mantenemos en las colonias, en las jornadas de paz, están las fuerzas Armadas y nosotros también como municipio, así como la policía estatal, pues con todas estas convocatorias abiertas a cualquier ciudadano que desee incorporarse a las fuerzas policiales”, dijo.

En enero de este año, Gámez Mendívil anunció la meta de incorporar 400 nuevos policías durante 2026 para reducir el déficit de elementos de la corporación.

Sin embargo, a la fecha únicamente 30 agentes han concluido su formación y se han integrado a las labores operativas, mientras otros 60 permanecen en capacitación y se prevé que su incorporación ocurra hasta el último trimestre del año.

El proceso de reclutamiento ocurre en medio de una disminución del estado de fuerza de la Policía Municipal. Desde septiembre de 2024, al menos 165 elementos han dejado la corporación mediante jubilaciones y retiros anticipados, de acuerdo con los acuerdos aprobados por el Cabildo.