Culiacán suma 595 camiones urbanos en operación; 74% tiene aire acondicionado: Vialidad y Transporte

Culiacán cuenta actualmente con 595 camiones urbanos en operación, de los cuales entre el 73 y 74 por ciento tiene aire acondicionado, informó el director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno.

El funcionario señaló que antes del inicio del ciclo escolar circulaban entre 410 y 415 camiones, por lo que consideró significativo el incremento en la flota disponible para atender a los usuarios del transporte público.

“Traer 595 camiones rodando es muy significativo”, expresó.

Señaló que buscan mejorar las condiciones de las unidades y recuperar la calidad del servicio en las rutas que todavía presentan deficiencias.

Indicó que como parte de los trabajos de rehabilitación, durante el inicio del ciclo escolar intervinieron 250 unidades para mejorar sus condiciones, incluidos los pasamanos, asientos, pisos, estribos, vidrios y sistemas de aire acondicionado. La meta es rehabilitar otras 250 antes de que termine el año.

El director explicó que uno de los retos es ampliar la cobertura del aire acondicionado, debido a los costos que representa su funcionamiento para los transportistas. Actualmente, la dependencia prueba una tecnología que podría reducir el consumo de diésel hasta 30 por ciento.

“Vamos a calarlo, vamos a hacer el ejercicio y ya después, si funciona, a ver dónde sacamos el recurso”, dijo sobre los equipos que ya comenzaron a instalarse en tres camiones para evaluar sus resultados.

El funcionario reconoció que las condiciones del servicio varían entre las rutas de la ciudad, pues algunas operan adecuadamente mientras que otras requieren mejoras.

“Estamos trabajando las malas para hacerlas regulares y las regulares hacerlas buenas”, afirmó.

En cuanto a las quejas de los usuarios, indicó que el funcionamiento del aire acondicionado es uno de los principales motivos de inconformidad. Aseguró que la dependencia atiende el 100 por ciento de los reportes que recibe y trabaja en herramientas tecnológicas para darles seguimiento.