Culiacán suma tres meses sin muertes viales en sitio, pero aumentan los accidentes: Mapasin

Culiacán registró durante abril de 2026 un total de 230 siniestros viales, cifra que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado y un aumento del 2 por ciento respecto a marzo, de acuerdo con el análisis mensual elaborado por la organización Mapasin con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Pese al aumento en la cantidad de accidentes, el mes marcó un hecho sin precedentes en materia de seguridad vial para la capital sinaloense: por primera vez se acumularon tres meses consecutivos sin muertes en sitio derivadas de hechos de tránsito.

Según el reporte, Culiacán nunca había registrado tres meses seguidos sin fallecimientos en sitio.

El análisis señala que, aunque la siniestralidad continúa siendo elevada, la gravedad de los accidentes ha disminuido en comparación con otros periodos, particularmente por la reducción en los hechos que involucran motociclistas, quienes históricamente representan uno de los grupos con mayor mortalidad vial en la ciudad.

“La disminución en la participación de motociclistas es uno de los aspectos más relevantes del mes”, destacó el informe.

En contraste, los accidentes relacionados con vehículos motorizados mostraron incrementos durante abril, mientras que los atropellamientos se mantuvieron en cifras similares a las registradas tanto en marzo como en abril de 2025.

Los ciclistas volvieron a aparecer en las estadísticas de hechos viales con dos siniestros registrados, luego de que en febrero solo se documentara uno y en marzo no se reportaran casos.

El reporte también advierte un incremento importante en el número de personas lesionadas. Durante abril se contabilizaron 126 personas heridas derivadas de 94 siniestros viales, alrededor de 30 más que en marzo.

Entre las personas lesionadas se identificaron cuatro menores de entre 5 y 9 años, convirtiendo a abril en el mes con mayor participación de niñas y niños lesionados en lo que va del año.

De acuerdo con Ricardo Rodríguez, autor del análisis mensual, estos indicadores muestran la necesidad de continuar fortaleciendo las condiciones de seguridad en las vialidades para disminuir tanto la frecuencia como las consecuencias de los accidentes de tránsito.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la siniestralidad vial ha dejado tres personas fallecidas en Culiacán, lo que representa una reducción del 57 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Mapasin consideró que los resultados reflejan avances importantes en materia de seguridad vial, aunque insistió en la necesidad de mantener acciones preventivas y de infraestructura para reducir los riesgos para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas en la ciudad.