$!Culiacán tendrá domingo cálido, con máxima de 34 grados

A unos días de que llegue el invierno, Culiacán experimentará condiciones de cielo medio nublado este domingo, con una temperatura máxima esperada de 34 grados y una mínima de 17 grados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

La ciudad continuará con un ambiente que oscila entre templado y cálido, en concordancia con el panorama para Sinaloa, donde se espera un ambiente de cálido a caluroso por la tarde.

La población no deberá preocuparse por precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0 por ciento.