$!Culiacán tendrá domingo cálido, con máxima de 34 grados

A unos días de que llegue el invierno, Culiacán experimentará condiciones de cielo medio nublado este domingo, con una temperatura máxima esperada de 34 grados y una mínima de 17 grados, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
La ciudad continuará con un ambiente que oscila entre templado y cálido, en concordancia con el panorama para Sinaloa, donde se espera un ambiente de cálido a caluroso por la tarde.
La población no deberá preocuparse por precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0 por ciento.
Dentro del panorama general para la región del Pacífico Norte, que incluye a Sinaloa, el ambiente por la mañana será de fresco a templado, evolucionando a cálido a caluroso, y por la tarde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el estado.
Para Culiacán este domingo también se espera que el viento sople del noroeste, con velocidades que van de 5 a 10 kilómetros por hora; sin embargo, la región del Pacífico Norte generalmente experimentará viento del oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar hasta 35 kilómetros por hora.
Específicamente en Culiacán, se pronostican ráfagas de viento de hasta 28 kilómetros por hora.
El pronóstico extendido sugiere que esta tendencia cálida se mantendrá constante, con temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 17 grados para los días 15, 16 y 17 de diciembre, con cielos variando entre poco nuboso y medio nublado, y sin probabilidad de lluvia.