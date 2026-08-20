Culiacán tendrá en funcionamiento sus 400 nuevas cámaras de videovigilancia la próxima semana: Alcaldesa

Las 400 nuevas cámaras de videovigilancia contempladas para reforzar la seguridad en Culiacán quedará operando en su totalidad la próxima semana, aseguró la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal.

Explicó que en las últimas 100 cámaras que fueron colocadas ya cuentan con conexión a internet, requisito que estaba pendiente para ponerlas en funcionamiento.

Sin embargo, detalló que alrededor de 15 equipos tendrán que ser reubicados debido a que en los puntos donde fueron instalados inicialmente la conexión era ineficiente.

“Alrededor de unos 15 que se van a mover por cuestiones de que ya lo había mencionado antes de que a lo mejor el internet en esas zonas era intermitente, ya se está trabajando para volver a colocarlas, pero ya las 400 ya llegó un punto en el que sí contaban con el internet, solamente hay que hacer adecuaciones en ellas”, aseguró.

“Yo digo que ya la próxima semana ya estarán porque ya tenemos desde la semana pasada trabajando en ello, ya nada más para volver a colocarlas”.

En cuanto a los 59 botones de emergencia, señaló que continúan en proceso administrativo.

“Seguimos en el proceso administrativo, una vez que los tengamos igual con gusto se los hacemos de conocimiento”, apuntó.

Precisó que tanto los botones de emergencia como las cámaras de videovigilancia sumarían una inversión de alrededor de 6 millones de pesos.

Este proyecto fue anunciado a inicios de año por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad del municipio.

En ese momento explicó que el proyecto sería financiado con recursos adicionales provenientes de participaciones federales recibidas por el Ayuntamiento durante este 2026.