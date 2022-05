Culiacán tendrá jornada de vacunación contra el Covid-19 del 24 al 28 de mayo; estas son las sedes

Culiacán tendrá jornada de vacunación contra el Covid-19 entre el martes 24 y el sábado 28 de mayo. Es dirigida a todos los grupos de edad en los que ya ha habido jornadas de inoculación anteriormente, incluyendo a los adolescentes mayores de 12 años que tengan alguna comorbilidad.

Las sedes de vacunación serán el cuartel de la Novena Zona Militar, el mercado Gustavo Garmendia; así como el Hospital General Regional No. 1, Unidad de Medicina Familiar No. 35 y la Unidad de Medicina Familiar No. 36 del IMSS.

MARTES 24 DE MAYO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Novena Zona Militar

08:00 a 16:00 horas

Primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Hospital General Regional No. 1

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 35

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 36

07:30 a 14:00 horas

Mercado Garmendia

08:00 a 15:00 horas

MIÉRCOLES 25 DE MAYO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Novena Zona Militar

08:00 a 16:00 horas

Primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Hospital General Regional No. 1

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 35

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 36

07:30 a 14:00 horas

Mercado Garmendia

08:00 a 15:00 horas

JUEVES 26 DE MAYO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Novena Zona Militar

08:00 a 16:00 horas

Primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Hospital General Regional No. 1

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 35

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 36

07:30 a 14:00 horas

Mercado Garmendia

08:00 a 15:00 horas

VIERNES 27 DE MAYO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Novena Zona Militar

08:00 a 16:00 horas

Primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Hospital General Regional No. 1

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 35

07:30 a 14:00 horas

Unidad de Medicina Familiar No. 36

07:30 a 14:00 horas

Mercado Garmendia

08:00 a 15:00 horas

SÁBADO 28 DE MAYO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Novena Zona Militar

08:00 a 16:00 horas

ELDORADO

Primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades; primeras y segundas dosis de Pfizer a adolescentes de 14 a 17 años; primeras dosis CanSino a población mayor de 18 años, tercera dosis a jóvenes de 18 a 29 años, tercera dosis a adultos de 30 a 39 años, tercera dosis a adultos de 50 y mayores de 60 años

Primaria Ángel Flores “La Escuelona”

08:00 a 15:00 horas