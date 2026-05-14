Culiacán tendrá operando 400 nuevas cámaras de videovigilancia la próxima semana: Alcaldesa

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal informó que 400 nuevas cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad en la capital sinaloense estarán operando la próxima semana.

También indicó que ya arribaron los primeros botones de auxilio, con los que comenzarán pruebas antes de su instalación definitiva en sitios estratégicos de la ciudad.

“El Ayuntamiento de Culiacán hizo una inversión de 400 cámaras de videovigilancia en total, que es el apoyo que nos pedían, tenemos comunicación constante con los tres niveles de Gobierno. Entonces se propuso, se planteó al Ayuntamiento de Culiacán el participar con este apoyo de las 400”, resaltó.

El proyecto de videovigilancia y botones de auxilio fue anunciado por el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil desde diciembre de 2025 como parte de la estrategia de seguridad contemplada en el Presupuesto 2026 y busca fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta ante hechos delictivos en la ciudad.

La Alcaldesa detalló que actualmente ya se encuentran instaladas 200 cámaras, aunque menos de 100 están funcionando debido a que todavía se realizan trabajos de conexión al sistema de monitoreo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa.

“Ya están instaladas 200 y están en funcionamiento alrededor como de un poco menos de 100, porque hay que instalarlas y hay que darles la conectividad que se requiere. Se está trabajando en ello”, explicó.

Señaló que las 200 cámaras restantes podrían quedar colocadas este domingo, con lo que el sistema completo estaría listo para entrar en operación durante la próxima semana.

“Las otras 200 se estima que para el día domingo ya estén instaladas para ya la próxima semana empezar o ya estar en funcionamiento las 400 de la inversión total”.

Ramos Villarreal indicó que la ubicación de los equipos fue definida en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, tras un análisis para identificar los puntos con mayor necesidad de vigilancia.

“se hizo este análisis y se determinó en conjunto cuáles serían los puntos estratégicos en donde también ellos necesitaban el apoyo de estas cámaras y es ahí en donde se colocaron”, señaló.

El 15 de abril de este año, Gámez Mendívil informó que ya se habían instalado 100 puntos de videovigilancia en la zona urbana de Culiacán, cada uno equipado con cuatro cámaras con cobertura en distintos ángulos.

En ese momento, explicó que se proyectaba colocar otros 100 puntos adicionales para alcanzar un total de 200 sitios de monitoreo en sectores considerados prioritarios por las autoridades de seguridad.