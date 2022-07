Culiacán tiene 20 días sin Secretario de Seguridad; Regidores critican falta de decisión del Alcalde

CULIACÁN._ Culiacán se mantiene desde hace 20 días sin un Secretario de Seguridad Pública Municipal, pues tras el desafuero del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro y la toma de Presidencia Municipal por su sustituto Juan de Dios Gámez Mendívil no se ha designado un titular para el área.

El 1 de julio la administración municipal presentó a Othoniel Barrón Valdez como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, luego del que el anterior Secretario Mauricio García Rodríguez presentara su renuncia

“Es una situación sumamente grave el que no se haya designado al nuevo Secretario de Seguridad Pública, y yo lo leo muy claro: la importancia que le está dando el presidente a la designación de Secretario, es lo que le importa a él la seguridad de Culiacán. No hay quien dirija el operativo, no hay un responsable de seguridad. Ahí está muy claro el empeño del Presidente en materia de seguridad, no le interesa”, criticó el Regidor Octavio López Valenzuela, quien preside la Comisión de Seguridad Pública.

Barrón Valdez se encargará del despacho de Seguridad Pública mientras la autoridad municipal define un nuevo perfil.

“Nunca, desde que se designó la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán, nunca habíamos tenido un periodo tan largo sin Secretario de Seguridad Pública. Creo que es urgente que tome cartas en el asunto y que ya lo ponga en su agenda, porque la policía está abandonada”

López Valenzuela opinó que el nuevo titular de Seguridad Pública debe ser oriundo del estado, y no un perfil externo como se ha planteado.

“Tiene que ser una persona de aquí, que le interese Culiacán, que tenga disposición de coordinarse con las autoridades del estado y federación. En Culiacán tenemos muy buenos cuadros, muy buenos perfiles, preparados para trabajar”, señaló el Regidor.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ha adelantado que el nuevo Secretario será un mando militar en activo.

“Ojalá que sea una persona que conozca Culiacán y su problemática y no mandos militares que vienen de otras partes y no tienen empatía con su personal a cargo”, señaló el Regidor del Partido Acción Nacional, Sadol Osorio Porras.

“Los policías necesitan estar motivados, con buen sueldo, todas sus prestaciones y estoy seguro de que harán bien su trabajo, hasta ahorita la estrategia de seguridad no es la adecuada, se están arreglando el desaseo y todos los pendientes que se tenían con la administración anterior, lo entiendo, pero este tema no puede esperar, falta coordinación en prevención y combate al delito, urge resolver el tema seguridad, urge el incremento salarial para policías y tránsitos municipales”.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Culiacán la percepción de inseguridad ha aumentado en lo que va el 2022: durante el primer trimestre de este año en Culiacán , el 57.6 por ciento de la población se sentía insegura de vivir en la ciudad, pero en el segundo trimestre la cifra se elevó a 60.2 por ciento.

“Es un clamor de la sociedad que se sienten cada vez más inseguros, esa es una de las cosas que debería alertar al Presidente. Mientras no se tenga un secretario pues ¿quién se hace cargo?”, criticó el Regidor Octavio López Valenzuela.