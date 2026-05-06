Culiacán vibrará al ritmo de la Banda MS

Culiacán, Sinaloa, 6 de mayo de 2026.- Con el objetivo de impulsar una agenda turística y la convivencia familiar a través de la música, el arte y la gastronomía, este sábado 9 de mayo se llevará a cabo en el Estadio de los Dorados de Sinaloa un evento donde se contará con la actuación estelar de la Banda MS.

Al dar a conocer los detalles de este festival organizado en conjunto por la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que esto forma parte de la estrategia de reactivación social, económica y cultural que se lleva a cabo en la capital del estado.

“A través de este tipo de eventos se busca impulsar una agenda turística, fomentar la participación social, promover el acceso a actividades deportivas, culturales y artísticas y fortalecer los lazos afectivos y comunitarios en un entorno incluyente, seguro y de sana recreación”, afirmó.

Acompañada de Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura y Julio Niebla Godoy, director de Navolatours, la funcionaria estatal resaltó que además del concierto de la Banda MS, los asistentes podrán disfrutar a partir de las 7:00 de la noche de un corredor gastronómico con una oferta diversa para todos los gustos.

Con el objetivo de ser un evento incluyente y seguro para todas las familias, se han destinado 16,000 boletos gratuitos. La ciudadanía podrá obtener sus entradas a través de dinámicas en redes sociales oficiales, estaciones de radio locales y entrega física en las instalaciones del Ayuntamiento.

Sosa Osuna recordó que el pasado 2 de mayo, con el concierto que el grupo Matute ofreció en el mismo Estadio de los Dorados de Sinaloa, se logró convocar a 10 mil personas, con una derrama económica superior a 6.5 millones de pesos, por lo que hoy se da continuidad a ese trabajo, ampliando el alcance y fortaleciendo la participación ciudadana, con la expectativa de seguir generando actividad económica y recibiendo visitantes de la región.

“Desde la Secretaría de Turismo, se continuará trabajando de manera interinstitucional y en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán, reconociendo también toda la disposición y las facilidades que han brindado para hacer posible este tipo de iniciativas, junto con los distintos actores involucrados, para seguir generando oportunidades para nuestra gente”, detalló.

Además, desde la Sectur se estará impulsando el programa “Enamórate de Sinaloa”, como una opción para que personas de otros municipios puedan trasladarse a la capital del estado y asistir al evento, facilitando al mismo tiempo el acceso a experiencias turísticas dentro de la entidad.

A través de este programa, se estarán promoviendo rutas desde La Cruz, Guamúchil y Angostura, con un costo desde 849 pesos por persona, que incluye transporte redondo, hospedaje, desayuno, acceso al Jardín Botánico y traslado con acceso al evento.

No se trata solo de un concierto, es parte de una serie de actividades diseñadas para generar espacios de integración en un entorno seguro, impulsando así el bienestar social y la economía regional.

“Culiacán cuenta con las condiciones para seguir desarrollando este tipo de eventos con orden y participación. Agradecemos a quienes forman parte de este esfuerzo y reiteramos el compromiso de seguir construyendo una agenda turística que sume al desarrollo del estado”, puntualizó.