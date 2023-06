“Me da coraje que las personas no cuiden las calles, que se la pase tirando basura o que no la ponga dónde debe porque a la larga nos afecta a todos en la vida, no solo aquí en las ciudades sino también en los ríos, afecta a los animales”, expresó Danna Quintero.

También comentó Danna que existe la mala costumbre de sacarle la vuelta a la basura en lugar de recogerlos desechos que no van en la calle y contaminan los espacios, por lo que recomienda a la sociedad tomar acción sobre para preservar los espacios.

“Es importante el cuidado del medio ambiente por los animales tanto para cuidar nuestra vida, para cuidar nuestro futuro, para tener un futuro mejor”, añadió.