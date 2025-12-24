$!Culichis gastan hasta hasta 3 mil pesos por envolver sus regalos en fiestas decembrinas

Lo que comenzó hace más de 20 años como un pequeño puesto de empaques y moños impulsado por dos hermanas, se ha transformado hoy en una tradición familiar dedicada a la envoltura de regalos . Un detalle que para muchos parecería menor, sin embargo se ha comprobado que el rango para gastar en empacar regalos en Culiacán puede variar entre los 200 y 3 mil pesos. El negocio familiar resiste el paso del tiempo y las crisis en Culiacán, con un equipo liderado por la familia de Iván Natanael Rubio Guzmán, que dedican del 15 al 24 de diciembre a dar el toque final a los regalos de cientos de culichis.

“El gasto es muy variable, hay quien gasta 2 mil a 3 mil pesos de empaques y quien gasta 200 a 300 pesos”, señaló Iván Rubio. Para Iván Rubio, quien se integró al negocio familiar de su esposa y suegros, la envoltura no es un detalle menor y asegura que la ciudadanía le presta muchísima atención a la presentación, incluso dándole en ocasiones más importancia que al regalo mismo.

El negocio opera en la entrada del Walmart del bulevar Rotarismo en el desarrollo urbano Tres Ríos, con un equipo de aproximadamente siete personas, compuesto principalmente por sus cuñadas, suegros y él mismo, con servicios en jornadas intensas de 08:00 a las 21:00 horas. Uno de los productos estrella, que ellos mismos introdujeron en la ciudad, son los costales navideños personalizados, que son confeccionados a mano por su suegra y vienen en todos los tamaños, desde lo ideal para unos tenis hasta dimensiones suficientes para una bicicleta. Además de la variedad en cajas, moños y calcetines navideños, el negocio destaca por una ética inquebrantable, ya que en diversas ocasiones, clientes han olvidado sus paquetes y la familia los resguarda con celo profesional.