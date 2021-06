$!Culmina campaña de donación del Banco de Alimentos de Culiacán

“Por cuestiones de pandemia y por estar de nuevo en semáforo rojo, no pudimos realizar el evento que teníamos pensando, donde estarían presentes las empresas participantes ofreciendo sus productos, pero aún así, gracias a Dios vino gente a donar, y pues estamos más que agradecidos por la respuesta”, señaló Tapia Sánchez.

Entre sus próximas actividades, se encuentra el torneo de golf que organizan cada año, que significa uno de sus principales fuentes de ingresos, y que por cuestiones de la pandemia, no se pudo realizar el año pasado, por lo que este año será en octubre.

“Estamos echándole todos los kilos para que salga bien, tenemos muchos patrocinadores, y jugadores interesados en participar, para tratar así de subsidiar un poco lo que el año pasado no hicimos, y como es en octubre el torneo, esperamos que sí podamos realizarlo, y que ya no esté la situación como actualmente está, pero si llegamos a rojo en octubre, no podremos realizarlo”, resaltó.

Empresas como Enji, Plaza Sendero, La Rica Dona, Capitán Barbosa, Fetasa, Lyncott, Dolce Mia, Extreme Gym, Pizza Hot, El Viscocho, Nobis Corporativo, Baby Center, entre muchas otras, participaron en la donación de arroz.