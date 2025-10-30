Culpa Roxana Rubio a los diputados federales de Morena de la crisis agrícola en Sinaloa

CULIACÁN._ Los principales culpables de la situación que atraviesa el campo en Sinaloa son los diputados federales de Morena, aseveró Roxana Rubio Valdez.

La Diputada local del Partido Acción Nacional cuestionó que a pesar de tener la facción mayoritaria en el Congreso de la Unión, y ser todos electos en Sinaloa por ese partido, no han gestionado en beneficio del sector agrícola.

En ese sentido, criticó acciones como eliminación de programas de financiamiento o programas federales en materia agrícola, los cuales, aseguró, han desembocado en la actual crisis campesina.

“Mientras los productores sufren, yo pregunto ¿dónde están los diputados federales de Morena?”, enfatizó Rubio Valdez.

“Ellos pueden hacer presión allá para mover el presupuesto. Son cobardes, ¿dónde están? Preséntense, sé que no les han cumplido a los sinaloenses en nada, pero por lo menos denle aliento a la gente”.

La legisladora panista defendió que existen métodos para que el Gobierno federal atienda y satisfaga las peticiones de productores, pero no existe disposición.

Sobre ello, insistió que los reclamos y demandas de agricultores, respecto a precios de garantía de 7 mil 200 pesos por toneladas de maíz, así como ayudas para compra de coberturas, son legítimas y justas para reconocer la actividad.

“Sabemos que sí hay otro camino, uno donde se recupere el financiamiento, se impulsen programas productivos, donde se fortalezca la seguridad rural y donde se apueste por la verdadera soberanía alimentaria”, puntualizó.

“El campo sinaloense no pide limosnas, sino pide justicia, es hora de acabar con la plaga del campo que se llama Morena”.