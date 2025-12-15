Cultura Culiacán garantiza pago a escritores sinaloenses y aclara malentendido

El Instituto Municipal de Cultura de Culiacán y la Feria Internacional del Libro de Culiacán han garantizado el pago de honorarios a todos los escritores que participaron en el Tercer Encuentro de Escritores Sinaloenses “Entre Ríos”.

Tras una reunión con el director del IMCC, Adolfo Plata Guzmán, se confirmó que las demoras en los pagos resultaron ser un malentendido, ya que Víctor Luna, quien se reunió con el funcionario, explicó que el Instituto siempre mantuvo la postura de pagar los honorarios y el conflicto se originó por una incorrecta interpretación de una lista que señalaba a las personas que ya cumplían con todos los requisitos necesarios solicitados por la Secretaría de Hacienda.

“Fue un malentendido. El Instituto Municipal de Cultura de Culiacán siempre estuvo en la postura de pagar los honorarios de los escritores”, señaló Víctor Luna.

El escritor compartió que Plata Guzmán garantizó el cumplimiento del pago para todos los participantes del encuentro, además, la institución y la Feria del Libro también están en la mejor disposición para pagar a los escritores locales que participaron presentando libros, realizando charlas o llevando a cabo otras actividades.

Víctor Luna destacó la gran importancia de los escritores sinaloenses, señalando que son ellos quienes crean la literatura que ha generado grandes logros para la cultura de la región y subrayó que los poetas sinaloenses han ganado en seis ocasiones el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, considerado el premio más importante a nivel nacional, el cual otorga 500 mil pesos a poetas.

El pago de escritores cuya participación corría peligro ya no corre riesgo, como es el caso del poeta Jesús Ramón Ibarr, también se mencionó que Rubén Rivera recientemente obtuvo el Sistema Nacional de Creadores de Arte, siendo el único ganador en Sinaloa este año.

“Ahorita tenemos a Rubén Rivera que acaba de ganar el sistema nacional de creadores de arte, es el único que ganó este año aquí en Sinaloa y anteriormente lo han ganado poetas como Jesús Ramón Ibarra que está aquí y que su pago corría peligro, pero gracias ya no”, compartió.

Tras la aclaración del punto con el director Plata Guzmán, quien se mostró en la mejor disposición para atender y resolver el asunto, se hizo una invitación a la próxima Feria Internacional del Libro de Culiacán, la cual se espera que se realice junto con el encuentro de escritores.