Culiacán
|
Protesta

Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear

Productores mantienen liberada la caseta sin cobro de peaje y advierten posibles bloqueos si no hay respuesta del gobierno federal
Belem Angulo |
07/04/2026 10:14
07/04/2026 10:14

A 24 horas de haber iniciado la manifestación de agricultores en la caseta de cobro El Pisal, ubicada en el municipio de Navolato sobre la autopista Benito Juárez, la protesta se mantiene sin interrupciones al tránsito vehicular, con el paso libre para los automovilistas.

  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear
  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear
  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear

Aunque los productores continúan en la zona, la caseta permanece sin cobro de peaje y sin bloqueos permanentes. Sin embargo, el día de ayer por la tarde se registró un cierre temporal de aproximadamente una hora como medida de presión hacia el Gobierno federal.

  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear
  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear

Los manifestantes han señalado que estas acciones buscan que las autoridades en materia agrícola atiendan sus demandas, relacionadas con apoyos y condiciones para el sector.

  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear
  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear
  • $!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear

Para este martes, los agricultores no descartan la posibilidad de realizar nuevos bloqueos intermitentes en caso de no recibir una respuesta por parte del Gobierno federal, por lo que la situación en el punto carretero podría cambiar en el transcurso del día.

#Agricultores
#Bloqueo
#Campo
#Sinaloa
#Casetas de Cobro
#Caseta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube