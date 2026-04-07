$!Cumple 24 horas protesta de agricultores en caseta El Pisal; mantienen paso libre pero analizan bloquear

A 24 horas de haber iniciado la manifestación de agricultores en la caseta de cobro El Pisal, ubicada en el municipio de Navolato sobre la autopista Benito Juárez, la protesta se mantiene sin interrupciones al tránsito vehicular, con el paso libre para los automovilistas.







Aunque los productores continúan en la zona, la caseta permanece sin cobro de peaje y sin bloqueos permanentes. Sin embargo, el día de ayer por la tarde se registró un cierre temporal de aproximadamente una hora como medida de presión hacia el Gobierno federal.





Los manifestantes han señalado que estas acciones buscan que las autoridades en materia agrícola atiendan sus demandas, relacionadas con apoyos y condiciones para el sector.





