$!Cumple Lidia 8 días en huelga de hambre por regreso de Jesús Félix, su hijo desaparecido

“Yo les dije que está bien, que yo les iba a dar un voto de confianza, que estaba con la certeza de que iba a hacer bien su trabajo, no les prometía que me iba quitar, les dije que estaba bien, que yo me iba a ir a descansar sólo en las noches, para no seguir exponiendo mi vida más, sobra y basta con como lo estoy haciendo con el ayuno”.

Lidia mencionó que ha habido avances en la investigación de su hijo, sin entrar en detalles, para mantener su privacidad.

Por otra parte, reconoció que al emprender una huelga de hambre, mucha gente se ha acercado a brindarle la mano, y en redes sociales, se ha viralizado.

La última vez que Lidia supo algo de Jesús, él estaba en un domicilio ubicado por la calle Jacarandas, a espaldas del Cobaes 25, en la colonia La Campiña en Culiacán, salió de la vivienda, trasladándose de la calle Jacarandas a la Calzada de los Sabinos, a las 1:50 horas, en ese momento ya no se supo de él.

Por la tarde desde ese 1 de noviembre, Rosa interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado por la desaparición de Jesús y ella misma se acercó a los domicilios contiguos de la vivienda en que se encontraba su hijo, para pedir a vecino por vecino poder acceder a los videos de sus cámaras de vigilancia, teniendo en mano la ficha de búsqueda de su hijo.