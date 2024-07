Las escuelas primarias y secundarias en Culiacán han respaldado el llamado a no reproducir música con letras que hipersexualizan, que incitan a la violencia y que alaban al narcotráfico, reconoció la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Elisa de Fátima Serrano Carreón.

Argumentó que el exhorto se debe a que la exposición temprana y constante a música con mensajes que hipersexualizan, fomentan la violencia y glorifican el narcotráfico puede tener un impacto profundo en la forma en que se desarrollan el cerebro y pensamientos de los infantes.

Explicó que esta música puede llevar a la normalización de comportamientos violentos y a la desensibilización hacia situaciones que deberían generar una respuesta emocional o ética.

“Nos hemos encargado de estar llevando esa información por todo el municipio para hacerles entender la importancia que tiene, que somos el resultado de lo que escuchamos y lo que vemos”.

“Si nosotros oímos música desde las primeras edades que hipersexualizan, que invita a la violencia, que incita a la violencia, que alaba al narcotráfico, va a generar en nosotros en nuestra arquitectura cerebral un pensamiento violento donde se normaliza a ciertos personajes donde se normaliza ciertas acciones y en nuestra mente se empieza a generar una desensibilización de muchas cosas”.

“No me refiero a los ritmos, me refiero a las letras particularmente entonces las escuelas tienen la obligación de buscar un Playlist apropiado sin que haya ese tipo de mensajes”.

Serrano Carreón destacó que a este llamado se ha sumado la Secretaría de Educación Pública y Cultura para promover en las fiestas escolares un ambiente libre de contenido inapropiado.

“Cuando se acerca la celebración del Día del Niño o el día del estudiante, las posadas todo ese tipo de eventos donde les recordamos ‘acuérdense de hacer playlist apropiados’ estamos hablando de la posada, pues poner música navideña, si estamos hablando de la de la niñez, pues buscar música no me refiero a que sean canciones de niños, no importa el ritmo, lo que importa lo más es procurar que no inciten, o sea, no corridos no música que hable de eso”.

Resaltó que los niños y niñas tienen derecho a elegir lo que desean escuchar, pero también es importante proteger su bienestar y desarrollo integral. Por lo que aunque los niños pueden tener preferencias personales, es responsabilidad de los adultos, incluidos maestros y padres, guiar y supervisar esos intereses en favor del interés superior de la niñez.

“Nos hemos encontrado mucho con esa aceptación por parte de los maestros y las maestras de las madres y los padres de familia responsables en la formación de los niños y de las niñas que nos dicen ‘wow, qué bueno’, o sea que no es una ciudad que acompaña ese tipo de contenido, sino al contrario estamos buscando promover la infancia duradera”.