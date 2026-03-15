‘Cupo saturado’ en las Casas del Estudiante de la UAS; buscan frenar la deserción escolar

Con el objetivo de garantizar que los jóvenes de comunidades rurales y de otros estados no abandonen sus estudios por falta de recursos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en conjunto de la unidad de Bienestar Universitario, mantiene un programa de apoyo integral mediante las Casas del Estudiante, las cuales operan actualmente a su máxima capacidad.

Sofía Angulo Olivas, directora de la Unidad de Bienestar Universitario compartió que los espacios no solo reciben a sinaloenses, sino a estudiantes de diversas entidades que llegan con el deseo de profesionalizarse.

“Hay casas del estudiante en Culiacán y casi todas están con el cupo saturado porque se hace pues una difusión en cada inicio de semestre”, señaló Angulo Olivas.

En la capital del estado funcionan 16 Casas del Estudiante que ofrecen servicios de vivienda, alimentación, internet y espacios de estudio para alumnos que no cuentan con familiares en la ciudad o recursos para costear una renta.

“Si no fuera por las casas de los estudiantes, muchos alumnos no pudieran estudiar”, compartió.

También destacando que los inmuebles han recibido mantenimiento y cuentan con personal de cocina para asegurar la atención de calidad a los estudiantes.

De acuerdo con la directora, el índice de deserción en la institución es mínimo, un fenómeno que atribuyen al arraigo cultural en Sinaloa, donde las familias priorizan la preparación académica de sus hijos por encima de la inserción laboral temprana, a diferencia de lo que se observa en otros estados del país.

Para incentivar la permanencia, la universidad complementa la educación en el aula con conferencias de egresados exitosos que sirven de motivación para que los alumnos desarrollen sus proyectos de vida.

Ante la problemática de familias desplazadas por la violencia en diversas zonas del estado, Bienestar Universitario informó que, aunque no cuentan con un programa permanente con presupuesto asignado para este fin, se han adaptado para canalizar ayuda humanitaria.

En colaboración con fundaciones y asociaciones civiles, la UAS realiza colectas de ropa, víveres y agua para asistir a las familias que llegan a la ciudad en busca de refugio.

Debido a que los espacios físicos y las aulas se encuentran actualmente saturados por la alta demanda, la institución adelantó que se trabaja para iniciar en el ciclo de agosto con un esquema de bimodalidad.