CVIVE cierra primer semestre de 2026 con déficit de $1.3 millones

La Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa cerró el primer semestre de 2026 con un saldo negativo de un millón 328 mil 509.64 pesos, una reversión de sus resultados a todo el periodo de 2025 cuando el organismo había obtenido un superávit de 12 millones 425 mil 60.64 pesos, de acuerdo con el Estado de Actividades publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.

La información financiera correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2026 muestra que la dependencia obtuvo 22 millones 535 mil 12.72 pesos en ingresos y otros beneficios, mientras que sus gastos y otras pérdidas ascendieron a 23 millones 863 mil 522.36 pesos, lo que dejó un resultado deficitario.

Como antecedente, durante todo el periodo de 2025 la comisión registró ingresos por 68 millones 88 mil 379.52 pesos y gastos por 55 millones 663 mil 318.88 pesos, lo que le permitió cerrar con un ahorro superior a los 12 millones de pesos.

Cabe destacar que el informe financiero contiene información del primer semestre de 2026 y de todo el periodo de 2025, por lo que no se muestran comparaciones de periodos iguales.

En 2025, el organismo recibió 68.08 millones de pesos, y durante la primera mitad de este año captó 22.53 millones, lo que representa el 33.09 por ciento del presupuesto total para la mitad de año, si se comparan los periodos.

El rubro de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, en 2025 fue de 38 millones 959 mil 321.26 pesos y en 2026 fue de 6 millones 478 mil 732 pesos en 2026.

Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios en 2025 fueron de 27 millones 657 mil 335.62 pesos y en 2026 15 millones 471 mil 554.26 pesos.

Los ingresos derivados de productos en 2025 fueron de un millón 471 mil 365.20 pesos a 584 mil 149.91 pesos en 2026.

En cuanto a gastos, durante el primer semestre de 2026, el organismo ejerció 23 millones 863 mil 522.36 pesos, y durante todo 2025 fue de 55 millones 663 mil 318.88.

El Estado de Actividades de la CVIVE no detalla las causas específicas que originaron el resultado deficitario. Sin embargo, las cifras muestran que el organismo enfrentó durante el primer semestre del año una disminución importante en los recursos provenientes de transferencias gubernamentales y en los ingresos generados por sus propios servicios si se compara de manera proporcional con el recurso de todo el año 2025.

Los estados financieros fueron publicados en la edición del 20 de julio de 2026 del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y forman parte de la información contable correspondiente al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2026.