$!Da Festival del Raspado ‘respiro económico’ a comerciantes de Imala

CULIACÁN._ La segunda edición del Festival del Raspado en la sindicatura de Imala dio un ‘respiro económico’ a comerciantes que han visto menguar sus negocios tras el estallido de la crisis de seguridad. La comunidad al norte de Culiacán, fuera de la mancha urbana, fue visitada por centenas de ciclistas y motociclistas convocados por el Ayuntamiento durante la mañana de este domingo 31 de agosto. Los ciclistas partieron a las 6:00 horas desde el zoológico de Culiacán resguardados por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal, Tránsito y la Policía Estatal.









Posteriormente una centena de motociclistas fueron acompañados por los agentes hacia el festival. Además de un turibus lleno de pasajeros, quien también arribó acompañado de una patrulla municipal. “Gracias a Dios sí se reportó la gente. Si acudió al llamado de las autoridades al evento. Queríamos hacer un evento anteriormente y pues la gente no acudió. “A lo mejor [los eventos organizados por gobierno] son un respiro económico pero tal cual la solución a lo mejor no. Pero ayuda a que la gente vea que poco a poco se puede ir regresando a la normalidad que teníamos”, subrayó Humberto, vendedor local de raspados.









En el centro de la sindicatura el Municipio incentivo eventos deportivos entre los visitantes y al menos 10 vendedores de raspados abrieron sus puertas. En el kiosko, una grupo musical de la Universidad Autónoma de Sinaloa tocaba canciones de rock y pop. Humberto destacó que durante la semana acuden hasta 50 turistas a consumir lo que se vende en el pueblo. Para la comerciante Dariana, los eventos que conglomeran a decenas de personas en un mismo sitio son parte de la solución para rescatar a la comunidad, ya que esto genera confianza colectiva. “La gente se anima a venir más porque hay eventos donde la gente se puede reunir más. Pienso que el que venga más gente le da un poco más de seguridad a la gente es como: ‘ah, pues va más gente, pues voy a ir’... Se siente más confiada la gente si vienen en conjunto”, apuntó. “¿La diferencia entre hoy y otros días? Si es mucha, porque anteriormente porque anteriormente, te podría decir hace tres domingos sí había habido gente pero no como ahora”, explicó.







