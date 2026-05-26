$!Da la UAS cálida despedida a delegación de 519 estudiantes que participan en el 31° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (DELFÍN)

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), llevó a cabo el evento de despedida de 519 jóvenes que participan en el 31.° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (DELFÍN), mediante el cual tendrán la oportunidad de acrecentar sus conocimientos e interactuar con investigadores en otras instituciones de educación y centros de investigación del estado, el país y el extranjero.

La directora general de Investigación y Posgrado, doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez, detalló que de los 519 jóvenes de las cuatro unidades regionales que van a participar, 351 son mujeres y 168 hombres; de ellos, 415 lo cursarán de manera presencial y 104 de forma virtual. Los alumnos se integrarán a las diferentes áreas del conocimiento en 48 instituciones educativas públicas y privadas, de salud y de investigación de México y de países como Colombia, Perú y Estados Unidos.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa ha venido trabajando e impulsando a lo largo de los años esta participación de los jóvenes universitarios en esta jornada tan importante de motivación a la ciencia. Este programa fue creado para que los jóvenes tengan, por primera ocasión, un contacto con la ciencia y la investigación, y puedan visualizar la posibilidad de desarrollarse como futuras investigadoras e investigadores”, destacó.

Vergara Jiménez indicó que de la Unidad Regional Centro (URC) son 271 jóvenes los que levantaron la mano para participar en este programa e invertir en la ciencia siete semanas de su verano; de los cuales, 143 lo harán fuera de la UAS y 122 realizarán su estancia en esta casa de estudios.

Asimismo, agradeció tanto a las instituciones como a los investigadores que recibirán a los jóvenes del 8 de junio al 24 de julio por abrir sus espacios, ser una inspiración que marcará el futuro académico y profesional de los estudiantes, y por hacer equipo con esta institución y con el Programa DELFÍN, el cual está respaldado ampliamente por el Rector, el doctor Jesús Madueña Molina.

“Consideramos muy valioso que hayan decidido invertir seis semanas de su verano, algo que estoy segura de que va a marcar de una forma muy positiva su vida. Van a tener contacto con la ciencia y, a lo mejor, como ya les dije, pueden inspirarse para que en un momento dado sean ese relevo generacional de las investigadoras e investigadores que México requiere”, enfatizó.

A los jóvenes les expresó que aprovechen al máximo esta oportunidad, recordándoles que son embajadoras y embajadores de esta Universidad y, por lo tanto, tienen la responsabilidad de dejar las puertas abiertas para los siguientes compañeros que acudan a un Verano; de igual forma, les deseó una excelente experiencia para que a su regreso contagien al resto de la comunidad estudiantil.

Por su parte, el vicerrector de la Unidad Regional Centro (URC), doctor Wenseslao Plata Rocha, en representación del Rector, exhortó a los estudiantes a que disfruten con mucha responsabilidad la parte académica, cultural y social en los lugares donde serán recibidos.

“Que esto no sea una despedida, sino una bienvenida a este vasto mundo de la investigación (...). Van a estar de la mano de científicos; esta oportunidad deben aprovecharla, valorarla y aprender al máximo”, manifestó.

En representación de los estudiantes que en el marco de este evento recogieron su carta de presentación, habló la joven Tania Carolina Hernández Molina, quien realizará su estancia en una universidad de Colombia. La alumna agradeció a la UAS esta oportunidad de crecimiento personal y profesional, y externó el compromiso de la delegación de aprovechar el aprendizaje para, en un futuro, contribuir al desarrollo de la sociedad.