Dafne, de 9 años, invitó a su mamá a apoyar a México en el Centro de Ciencias

CULIACÁN._ Con el rostro maquillado con los colores de la bandera y portando orgullosa la playera de la Selección Mexicana, Dafne, una niña de 9 años, acudió al Centro de Ciencias de Sinaloa para presenciar la transmisión del partido entre México y Corea, correspondiente al segundo encuentro del combinado nacional en el Mundial.

La pequeña contó que fue ella quien convenció a su mamá de asistir al evento, luego de enterarse de la proyección a través de la cartelera informativa del lugar.

“Porque en la cartelera de allá lo dice”, respondió cuando se le preguntó cómo se enteró de la actividad.

Dafne explicó que decidió invitar a su madre para compartir juntas la experiencia de apoyar a la Selección, algo que vive con especial entusiasmo.

Aunque reconoció que es la primera vez que asiste a un evento de este tipo con su jersey y maquillaje alusivos al equipo nacional, aseguró sentirse muy contenta por estar presente.

“Bien”, respondió al ser cuestionada sobre cómo se sentía, mientras esperaba el inicio del encuentro.

Con la ilusión propia de cualquier aficionada, Dafne dijo confiar plenamente en el desempeño del equipo mexicano y dejó claro que su apoyo era incondicional.

“¡Que gane México!”, expresó emocionada, y el deseo se le cumplió.

Entre familias, niñas, niños y aficionados reunidos para seguir el partido, la historia de Dafne reflejó el entusiasmo que despierta la Selección Mexicana y cómo el futbol se convierte en una oportunidad para compartir momentos entre padres e hijos.