Dámaso Castro niega vínculos con ‘Los Chapitos’; acude a entrevista ante la FGR

“Estamos atendiendo. Nos citaron y estamos atendiendo”, declaró Dámaso Castro Zaavedra, ex Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, al acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Sinaloa para rendir una entrevista en calidad de testigo.

Castro Zaavedra es señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, dentro de una supuesta red de funcionarios sinaloenses que habría favorecido al crimen organizado.

Al ser cuestionado sobre si tiene relación con dicha organización, respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.