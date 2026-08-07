$!Dan banderazo de inicio de pavimentación en la sindicatura de Costa Rica

CULIACÁN._ La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal encabezó el banderazo de inicio de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Ruiz, ubicada en la colonia Popular de la sindicatura de Costa Rica, un sector con más de 50 años de antigüedad que durante décadas esperó una obra de esta magnitud.
Al respecto, la Presidenta Municipal destacó que esta acción responde al compromiso de llevar infraestructura de calidad a las comunidades que durante años permanecieron rezagadas, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias de la sindicatura.
“Nosotros seguimos en el encuentro con la ciudadanía, en las más de 600 colonias que se encuentran en Culiacán y en las 16 sindicaturas”, señaló.
En ese sentido, Ramos Villarreal resaltó que la actual administración suma alrededor de 11 obras de pavimentación en la sindicatura de Costa Rica.
La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico de mil 327 metros cuadrados, así como la construcción de 744 metros lineales de guarniciones, 686 metros cuadrados de banquetas, la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje, además de la instalación de tomas y descargas domiciliarias.
De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, también se realizarán trabajos de señalización vial, alumbrado público y obras complementarias para brindar una vialidad segura y funcional.
La inversión total destinada a esta obra es de 13 millones de pesos, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Durante el evento, autoridades municipales señalaron que esta pavimentación beneficiará de manera directa a más de 6 mil 300 habitantes de la sindicatura de Costa Rica, además de mejorar la conectividad para estudiantes, trabajadores y familias que diariamente transitan por la zona.
Por su parte, el síndico de Costa Rica, Ernesto Alonso Landeros Ruiz, agradeció la visita de la alcaldesa y el cumplimiento del compromiso reflejado en el inicio de la pavimentación de esta vialidad.
En representación de los vecinos beneficiarios, la señora Victoria Vaca recibió con entusiasmo el arranque de los trabajos de pavimentación de la primera calle de la colonia Popular.
“Ahora sí las mamás van a caminar con orgullo”, expresó.
Finalmente, Ana Miriam Ramos Villarreal refrendó su compromiso con los habitantes de la sindicatura y destacó que el Ayuntamiento de Culiacán mantiene una inversión cercana a 78 millones de pesos en infraestructura pública y otros rubros en Costa Rica.
Con este proyecto, el Ayuntamiento de Culiacán continúa impulsando obras de infraestructura que contribuyen al desarrollo de las sindicaturas y colonias del municipio, priorizando aquellas que durante décadas permanecieron sin atención.