$!Dan banderazo de inicio de pavimentación en la sindicatura de Costa Rica

CULIACÁN._ La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal encabezó el banderazo de inicio de la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco Ruiz, ubicada en la colonia Popular de la sindicatura de Costa Rica, un sector con más de 50 años de antigüedad que durante décadas esperó una obra de esta magnitud.

Al respecto, la Presidenta Municipal destacó que esta acción responde al compromiso de llevar infraestructura de calidad a las comunidades que durante años permanecieron rezagadas, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias de la sindicatura.

“Nosotros seguimos en el encuentro con la ciudadanía, en las más de 600 colonias que se encuentran en Culiacán y en las 16 sindicaturas”, señaló.

En ese sentido, Ramos Villarreal resaltó que la actual administración suma alrededor de 11 obras de pavimentación en la sindicatura de Costa Rica.