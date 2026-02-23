Dan de alta a Sergio Torres Félix tras casi un mes hospitalizado por atentado

Fuentes cercanas a Sergio Torres Félix confirmaron a Noroeste que el diputado local fue dado de alta médica luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 28 de enero, fecha en la que resultó herido durante un atentado a balazos en el centro de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada a este medio, el también dirigente estatal de Movimiento Ciudadano abandonó el hospital este lunes, tras presentar una evolución favorable en su estado de salud. A partir de ahora continuará su proceso de recuperación en su domicilio, bajo supervisión médica y con un plan de rehabilitación.

Cabe destacar que no se ha confirmado si el político local despertó o continúa en coma.

Torres Félix fue atacado a tiros cuando salía de las inmediaciones del Congreso del Estado. En el hecho también resultó lesionada la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, así como un elemento de seguridad. El atentado generó una fuerte movilización policiaca en la zona y encendió alertas en el ámbito político estatal.

Durante su estancia hospitalaria, el legislador fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas derivadas de las heridas provocadas por arma de fuego. En un primer momento su estado fue reportado como delicado, lo que obligó a mantenerlo en terapia intensiva y posteriormente en terapia intermedia. Con el paso de los días, autoridades de Salud informaron que mostraba avances significativos, aunque su alta dependía de la valoración del equipo médico.

Las fuentes consultadas indicaron que la decisión de darlo de alta se tomó tras confirmarse estabilidad clínica y una recuperación progresiva. No obstante, deberá continuar con cuidados específicos y revisiones periódicas para asegurar una rehabilitación adecuada.

El atentado contra los legisladores ocurre en un contexto de violencia que ha impactado a distintos sectores en la entidad. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades solo han informado sobre una detención, que sería un joven señalado por vigilar la zona cuando se registró el atentado.