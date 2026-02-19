Dan seguimiento a detención de dos hombres por extorsión en Mazatlán; Fiscalía prepara imputación

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que da seguimiento al caso de los dos hombres detenidos en flagrancia en el Mercado de Abastos La Yarda, en Mazatlán, por su presunta participación en los delitos de extorsión y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La Fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que los imputados fueron recibidos por el Ministerio Público tras su detención por parte de autoridades federales y que se encuentran dentro del término constitucional para ser puestos a disposición de un Juez penal.

“Recibimos a dos personas detenidas en flagrancia el día de ayer por las autoridades federales, se retuvieron en la agencia del Ministerio Público, estamos dentro del término constitucional para ponerlos a disposición ante el juez penal”, indicó.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Ivo “N”, de 47 años, y Luis Alberto “N”, de 49 años, quienes presuntamente operaban en el Mercado de Abastos La Yarda, ubicado en Mazatlán.

De acuerdo con la información oficial, ambos exigían cuotas periódicas a comerciantes a cambio de supuesta protección y, bajo amenazas de privarlos de la libertad, los obligaban a firmar pagarés y documentos falsos para garantizar los pagos.

Durante el operativo se les aseguraron alrededor de 100 mil pesos en efectivo, diversas dosis de droga y tres equipos telefónicos que presuntamente utilizaban para coordinar sus actividades.

La Fiscalía estatal precisó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará imputación y solicitará las medidas cautelares correspondientes, como parte del seguimiento judicial del caso.