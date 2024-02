CULIACÁN._ Delincuentes dañaron esta madrugada una cámara de videovigilancia que se ubica por el bulevar Lola Beltrán, y aunque solo dañaron la estructura externa, se tiene acceso a las características del vehículo de los atacantes, señaló el Secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.

El funcionario acudió hoy a la sesión de Consejo Estatal de Seguridad Pública, que encabezó el Gobernador en el Palacio de Gobierno, en donde fue cuestionado sobre detalles del caso.

“Una, una cámara está dañada, cierto, pero ya se tomaron las acciones para reponerla en ese sentido”, señaló.

“Se tiene el video, porque no se afectó, más que la estructura externa, la cámara siguió tomando el video, pero ya no pudo girar”.

Mérida Sanchez dio algunas características de vehículo y afirmó que esperan que puedan sacar datos relevantes del video para hacer una identificación, como la placa de circulación.

“Es un vehículo cerrado, camioneta blanca, hasta ahí nos quedamos, a ver si podemos bajar la placa, porque ya no tuvo movimiento la cámara, no dejó de funcionar, pero ya no tuvo movimiento”, dijo.

En lo que va de este año, el ataque a las videocámaras en Sinaloa ha sido noticia varios días.

En la primera conferencia de prensa del Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que se haría una licitación para reponer todos los 114 aparatos que fueron destruidos durante los festejos por la llegada de Año Nuevo sólo en Culiacán.

Unas semanas después, el propio Mérida Sánchez declaró que había llegado un paquete para reponer 50 cámaras, pero no se pudo hallar evidencia del proceso de licitación en las plataformas públicas.