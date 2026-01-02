$!Daños por incendios forestales aumentan exponencialmente en Sinaloa

En seis años, Sinaloa pasó de mil 543 hectáreas afectadas por incendios forestales en 2020 a un récord histórico de 106 mil 815 en 2025. Según datos recopilados de la Comisión Nacional Forestal, de 2020 a 2025, el estado tuvo afectaciones en 199 mil 570 hectáreas de ecosistemas.





Sin embargo, en la zona noroeste del País, es el estado con la menor afectación en ese periodo, lidera Chihuahua con 663 mil 726, también a nivel nacional por debajo de Guanajuato; Durango con 444 mil 568; Baja California con 219 mil 677 y Sonora con 203 mil 865. A la par del panorama, una sequía prolongada en Sinaloa ha favorecido que ecosistemas se sequen, permitiendo la rápida expansión del fuego. Sólo el año anterior, Sinaloa sufrió 76 incendios, los cuales tuvieron un mayor impacto que los 912 incendios ocurridos en Jalisco durante el mismo periodo. En el último informe de la Conafor, Sinaloa se posicionó como la cuarta entidad a nivel nacional con la mayor superficie afectada, por debajo de Chihuahua con 215 mil 462 hectáreas afectadas, Guerrero con 108 mil 973 y Durango con 107 mil 472.





Uno de los incendios que más dejó repercusiones fue en el municipio de Concordia. Fue en mayo de 2025 cuando ocurrió la tragedia, la temporada de estiaje ya estaba avanzada y el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua registraba la mayor parte del territorio en una sequía extrema o excepcional. Los primeros reportes se registraron el viernes 23, al día siguiente, habitantes de la comunidad de Chirimoyos, pertenecientes al municipio, alertaron sobre la proximidad del fuego a sus viviendas. Además, hubo colectivos feministas que denunciaron que el evento fue provocado, para destruir áreas de vegetación, lo que agravó la situación de los habitantes que a la par padecían los estragos de la crisis de seguridad, iniciada en septiembre de 2024.





La tendencia de los incendios forestales en Sinaloa ha sido a la alza, en 2021 hubo 2 mil 784 hectáreas afectadas, en 2022 fueron 7 mil 616, en 2023 los número crecieron aún más con 38 mil 446 y en 2024 se registraron 42 mil 364. La organización Conselva Costas y Comunidades señala que en la entidad las sequías cada vez son más frecuentes, de mayor duración, magnitud y extensión.