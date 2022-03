Dar la Embajada a Quirino no es recompensa por facilitar la Gubernatura a Rocha, asegura secretaria general de Morena

No existió un acuerdo que involucre a Morena y al ex Gobernador priista Quirino Ordaz Coppel para garantizar el triunfo del actual Mandatario de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, sentenció la secretaria general del partido a nivel nacional, Minerva Citlali Hernández Mora.

Por lo tanto, rechazó que la designación de Ordaz Coppel como nuevo Embajador en España sea un premio otorgado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por su supuesta participación en la causa de morenista.

“Decir que nuestro Gobernador (Rocha Moya) ganó por un acuerdo con el ex Gobernador (Ordaz Coppel) es desconocer el respaldo popular que hubo hacia nuestro movimiento, es desconocer a la gente que salió a votar pensando en un cambio”, expuso Hernández Mora.

“La decisión republicana del Presidente Andrés Manuel López Obrador de invitar al ex Gobernador a ser Embajador no tendría que molestarle a nadie, y no tiene nada que ver con que Morena haya ganado en el estado”.

Ordaz Coppel fue invitado al Gabinete de López Obrador para ocupar el puesto de Embajador en España.

Esta invitación fue aceptada por el ex Mandatario estatal en medio de críticas y señalamientos del Partido Revolucionario Institucional, que de acuerdo con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, emitió una notificación de expulsión contra Ordaz Coppel por aceptar participar en el actual Gobierno federal.

“Creo que el Presidente de la República está en su derecho de invitar a quien sea, a ser Embajador o a ser integrante de su gobierno, porque estamos construyendo una nación no para Morena y desde Morena, estamos construyendo una nación distinta con la pluralidad y distintos actores políticos”, defendió Hernández Mora.

A pregunta expresa sobre si el partido aceptaría a Ordaz Coppel como militante, la secretaria general opinó que no considera que dentro de los intereses del Embajador se encuentre participar en el partido.

“No creo que Quirino quiera entrar a Morena, pero yo insisto, la puerta está abierta”, dijo.