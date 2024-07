Sofía Castillo, coordinadora artística del programa detalló que cada mural medirá 18 metros cuadrados y cada intervención, con previa autorización, podrán ser escuelas, espacios públicos o privados, parques.

”La meta es terminar en febrero del 2025, al día de hoy ya tenemos más de 304 murales terminados, entonces llevamos ya el 61 por ciento de murales terminados. Estamos involucrando artistas locales, hasta hoy solo han participado tanto artistas locales como colectivos locales”.

Por su parte, el artista y participante del programa, Demetrio Estrella quien mencionó que después de sus intervenciones artísticas ha observado una mayor participación ciudadana en los lugares que antes estaban abandonados o descuidados.

”Hablar de Vamos Pintando es hablar de una idea más contemporánea, me atrevo a decir que no es tan tradicional como el muralismo mexicano ya que la obra no se va a exhibir en una galería o en un museo como normalmente estamos acostumbrados, está vez será la calle, los parques, las escuelas las que tengan estás obras a todo color”.

”Todos hemos visto alguna pared que estaba abandonada, que estaba en desuso incluso hasta baldíos y después del mural crea un entorno cambia mucho. Yo he trabajado en parques y me doy cuenta de la intervención después del mural y cómo salen más personas a jugar al parque, a ver el mural”.

Durante la formalización del proyecto también estuvo Juan Salvador Avilez Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de la Cultura; Gabriela Camacho, coordinadora general de Vamos Pintando; Luis Castro, director de Mapasin y Iván Velázquez, director de SUMA Sociedad Unida IAP.

A su vez, se incorporaron diversos artistas que han plasmado sus obras de arte en la ciudad.