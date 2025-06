Darán seguridad a personal de Aeroméxico en traslados para que acepten pernoctar en Culiacán

En busca de reactivar los vuelos de la noche y la mañana entre Culiacán y la Ciudad de México, las autoridades estatales acordaron con OMA que se les dará seguridad a los trabajadores de la aerolínea Aeroméxico para que puedan pernoctar en la capital sinaloense.

Lo anterior, ante la disposición del sindicato de Aeroméxico de que sus trabajadores no duerman en Culiacán, debido a las condiciones de inseguridad, lo cual ha afectado en la cancelación de esos dos vuelos, el de la noche CDMX-Culiacán y en la mañana hacia la capital del País.

“Lamentablemente... Se han suspendido dos, unos vuelos, son dos a México, a Tijuana también se redujeron los dos, pero tiene que ver con diferentes aerolíneas”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia semanera.

El tema fue abordado en una reunión entre Ricardo Dueñas Espriú, director general del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), y el Gobernador Rubén Rocha Moya, celebrada la semana pasada.

“Nos pusimos de acuerdo para ver cómo logramos que Aeroméxico, por ejemplo, nos restablezca los dos vuelos de México a Culiacán”, afirmó el Mandatario.

“Ahí sí tiene que ver con una disposición del sindicato de Aeroméxico, que ha impedido que su personal pernocte porque tengan que trasladarse del aeropuerto al hotel. Quedamos con Ricardo y quedamos también con las autoridades de seguridad nuestras de la posibilidad de resolver ese asunto de manera inmediata, ya lo estamos tratando con Aeroméxico”.

El acuerdo es que el Gobierno estatal le dará seguridad al personal de la aerolínea en sus traslados del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto.

“Vamos a tratar de convencerles de que juntos podemos resolver ese tema y que se restituyan los vuelos, esos que nos hacen mucha falta, a veces que viajamos a México y no terminas, en el caso mío, por ejemplo, no terminas la agenda para poderte venir a las 4 de la tarde, que es el último, ya no se puede, tienes que dormir allá en México y perder prácticamente un día de trabajo acá. Ese es fundamental, porque es el vuelo que viene aquí, que sale a las 9 (de la noche) de México, y duerme aquí el personal”.