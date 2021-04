Jesús Estrada Ferreiro, candidato de Morena y el PAS a la Alcaldía de Culiacán, afirmó que cuando le pregunta a las personas sobre a quién apoyará para el actual proceso electoral, 97 de 100 ciudadanos le han expresado su apoyo para ganar la Presidencia Municipal.

En reunión con ganaderos de Culiacán, el Alcalde con licencia indicó que de momento no tienen muchos recursos para gastar durante la campaña, pero para él eso no es relevante, ya que anteriormente ganó la elección sin conocer de lo que era capaz, y ahora que la gente lo sabe, está convencido que la ciudadanía lo llevará a la Presidencia.

“Pero la vez pasada ganamos sin dinero, ahora si nos dan un millón de pesos (el IEES) para hacer campaña va a ser ganancia, la gente no me conocía dicen, ahora sí me conoce, la gente está abiertamente con nosotros... de cada 100 personas, 95 o 97 van a votar por mí”, manifestó.

-¿Tiene confianza de ganar la elección?

“Plenamente, la gente no miente, no es lo mismo que alguien te diga ‘cuentas con mi voto’, que ya es ganancia, a que le digas ‘oye apóyame’, cuenta con ello, o que te digan ‘qué bueno que vino, échele chingazos’, con esas palabras me lo dicen, ‘usted va a ganar, mi familia va a votar por usted, cuídese mucho’“, expresó.

El morenista sostuvo que él siempre pensó que ganaría en el 2018, y que hoy tiene más confianza de hacerlo, ya que su trabajo lo respalda, además, de que Andrés Manuel López Obrador ha hecho un buen trabajo al frente del país y la gente querrá ser gobernada por Morena en Culiacán.

“Sí (confiaba que ganaría), pero no como hoy, porque en el 2018 estaba dependiendo del Presidente de la República hoy en funciones, porque la gente votaría por todos porque él iba a en la boleta, hoy que no va en la boleta, tengo más confianza, porque el Presidente cumplió todos sus compromisos y la gente está muy contenta con él, va a estar muy contenta conmigo en Culiacán, no sé en el Estado de Sinaloa”, señaló.