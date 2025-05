$!De Culiacán para el mundo: Samuel gana primer lugar en concurso internacional de Spelling Bee en Guadalajara

“Estaba muy nervioso cuado estaba ahí, es que había una fila muy grande, era muy grande y pensé que me iba a perder. Al final sí terminé ganando, pensé que iba a ganar segundo o tercero, pero gané primero”, comenta.

Ni siquiera el asombro por la magnitud del evento trastocó la confianza y seguridad con la que Samuel afrontó la situación.

Incluso en el camino hacia Guadalajara, el pequeño estudió junto a su padre para llegar listo a la contienda, en la cual finalmente se alzó como ganador.

“Emocionado, ya quería llegar a Guadalajara y al Spelling. Luego enseñarles a mis amigos que gané”, cuenta.

“Desde el principio les decía a los participantes que iba a ganar, y gané al final. Yo nomás estaba diciendo ya quería ganar. ‘Ya dame la medalla, ya me voy a ir a mi casa y a descansar’”.

El triunfo despertó en él la sensación de sentirse especial y le motivó a continuar practicando y mejorando para tener todavía mayor dominio del idioma.

“Me felicitaron (mis papás), me compraron muchas cosas. Les decía ‘se me antoja una nieve’, y luego me la podía comprar... Gané y luego todos querían tocar la medalla, preguntaban si era de oro, se las prestaba para que se las pudieran poner y así”, expresa.

“Pensé que yo era especial... Voy a dominar todos los Spelling Bee. Mi idioma va a ser inglés”.