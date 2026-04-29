$!De esto acusan en Estados Unidos a Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Una acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York señala al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, corrupción institucional, uso de armamento de alto poder y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Además de Rocha Moya la acusación incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Senador morenista y también ex Secretario General del Gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, también ex jefe de dicha corporación ministerial; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, ex comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales.

De acuerdo con el documento que resume la acusación, del que Noroeste tiene una copia, la imputación fue presentada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de un Gran Jurado federal.