De existir irregularidades en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa por contratos que fueron incrementados con convenios extraordinarios se tomarán acciones, declaró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Lo anterior en relación a una publicación realizada por Noroeste en la que se señala que de 2022 a 2023 se incrementó el costo de 88 obras públicas con convenios anexados al contrato original. Estos incrementos sumaron 99.5 millones de pesos extraordinarios para las obras en cuestión.

“Que nos digan cuáles, que nos digan cuáles”, dijo el Gobernador.

N ¿Se van a tomar acciones de existir una irregularidad?

Claro. No puede haber, si estamos persiguiendo a quienes no licitan. Nosotros no podemos. Por eso dudo, yo lo dudo, y necesitan demostrarme.

“Para eso pueden venir cuando gusten y hacer el arqueo con obras públicas, con mucho gusto los atienden”.

Estas gestiones fueron realizadas en la administración de José Luis Zavala Cabanillas como titular de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, quien actualmente es Subsecretario de Promoción y Competitividad en la Secretaría de Economía de Sinaloa.

Noroeste buscó de manera personal a Zavala Cabanillas para una declaración, sin embargo el funcionario público rechazó atender a este medio de comunicación.