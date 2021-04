De ganar, no tengo compromiso con nadie, más que con Sinaloa: Mario Zamora

Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa a la Gubernatura, afirmó que él de ganar no tendrá compromisos con nadie, más que con los sinaloenses.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática tuvo una reunión con empresarios que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa, donde se comprometió a gobernar el estado con los mejores perfiles, desde ahora, sostuvo que no tiene ningún compromiso con nadie.

”No tengo compromiso con absolutamente nadie, con nadie, más que a Sinaloa le vaya bien. Si tienen perfiles y nombres de gente que quiera participar en el próximo gobierno, mándenmelos, quiero platicar con ellos, ojalá que desde ahorita nos empiecen a ayudar, porque para poder llegar, hay que conseguir votos, yo encantado de la vida”, expresó.

”Espero encontrar a hombres y a mujeres mucho más capaces, más conocedores de los temas que yo, que nos quieran acompañar en hacer un buen gobierno... requiere de talento, de capacidad y visión y de compromiso para hacerlo, yo estaría encantado de la vida si ustedes me dicen ‘yo creo que fulanito, sutanito o manganito’ pueden ser buenos secretarios de obras públicas, o pueden ser buenos secretarios generales de Gobierno o finanzas, mándemelos por favor, encantado de platicar con ellos y que desde ahorita nos comiencen a ayudar”, añadió.

Durante el encuentro el priista se comprometió a presentar su 3de3 por delante, participar en el debate ciudadano organizado por Coparmex, así como a firmar 10 compromisos de Gobierno que deberá cumplir si gana la elección.

El Senador con licencia mencionó que planea proponer ternas a la ciudadanía para que decida con quién gobernará, pero pidió a los empresarios que propusieran los perfiles adecuados para cada área de la administración pública.

”Tengo el interés, que durante la campaña voy a proponer ternas, que sepa la gente con quién voy a gobernar, y que esos me ayuden a llegar a gobernar, porque hay quienes quieren llegar cuando la mesa está servida, no, no, no, pues desde ahorita hay que montarse al camión y arremangarle, porque se queda nada más en buenas intenciones”, expresó.

Cuestionado sobre cómo será la relación con Andrés Manuel López Obrador de ganar la Gubernatura, Zamora Gastélum subrayó que será excelente, ya que ambos quieren lo mejor para Sinaloa.

”¿Cómo va a ser mi relación con el Presidente? Buenísima, el Presidente de todos los mexicanos tiene el mismo interés que tengo yo, que le vaya bien a los sinaloenses, yo estoy seguro de eso ¿yo qué voy a hacer? Defender a los sinaloenses con argumentos, con documentos y con seriedad”, indicó.